Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков
По его словам, они являются серьезной угрозой на фоне распространения коронавируса
Министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания с президентом Владимиром Зеленским обратился к руководителям ОГА с призывом решить проблему с работой продовольственных рынков в городах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По мнению Авакова, рынки несут серьезные риски распространения коронавируса.
Также глава МВД добавил, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.
"Накануне из-за границы вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - отметил он.
В свою очередь глава государства Владимир Зеленский призвал руководителей ОГА отложить политическую борьбу на фоне разрешения ситуации с предотвращением распространения коронавируса.
Напомним, ранее Арсен Аваков заявил о введении "более жестких ограничительных мер" из-за распространения коронавируса и добавил, что выступает за "тотальный карантин".
Впоследствии он сообщил, что с 22 марта Киев останавливает все пассажирские перевозки.