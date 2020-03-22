Аваков призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

По его словам, они являются серьезной угрозой на фоне распространения коронавируса

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания с президентом Владимиром Зеленским обратился к руководителям ОГА с призывом решить проблему с работой продовольственных рынков в городах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По мнению Авакова, рынки несут серьезные риски распространения коронавируса.

Также глава МВД добавил, что правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции, в частности теми, кто вернулся из-за границы.

"Накануне из-за границы вернулось 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - отметил он.

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В свою очередь глава государства Владимир Зеленский призвал руководителей ОГА отложить политическую борьбу на фоне разрешения ситуации с предотвращением распространения коронавируса.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил о введении "более жестких ограничительных мер" из-за распространения коронавируса и добавил, что выступает за "тотальный карантин".

Впоследствии он сообщил, что с 22 марта Киев останавливает все пассажирские перевозки.