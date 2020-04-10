Вы наплевали на конфликт интересов: Аваков вступился за Чорновол резкой критикой замдиректора ГБР

Министр внутренних дел Арсен Аваков МВД Украины

Глава МВД утверждает, что дело против Чорновол личная месть Бибикова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему стыдно за действия Государственного бюро расследований в отношении бывшего нардепа Татьяны Чорновол. Об этом он написал в Facebook.

"Мне стыдно, что мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня…

Я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 года - я такой же, как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы...", - отметил он.

При этом Аваков подчеркнул, что заместитель директора ГБР Александр Бибиков инспирировал дело против Чорновол, поскольку был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича в суде и ставит перед собой задачу лишь отомстить личному врагу своего бывшего клиента.

"...Господин Бибиков, вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо", - добавил он.

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Напомним, 10 апреля ГБР сообщило бывшему народному депутату Украины Татьяне Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году. Перед этим в ее жилище прошли обыски.