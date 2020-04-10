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Аваков "отказался от премьерства", потому что ему нравится Шмыгаль

Об этом его спросили в соцсети

Министр внутренних дел Арсен Аваков kmu.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не хочет быть премьер-министром, потому что ему нравится Денис Шмыгаль. Об этом он написал в комментариях на своей странице в Facebook, сообщает Страна.иа.

Как отмечается, один из подписчиков министра в комментариях под постом о возможном завершении карантина и мерах, которые принимает власть для поддержки жителей страны и бизнеса, уточнил, готовится ли Аваков к премьерству.

На что Аваков ответил: "Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер (Денис Шмигаль, - ред.) нравится!"

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса. 

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