Аваков назвал предварительные сроки завершения карантина

Глава МВД также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал предварительные сроки завершения карантинных ограничений, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава МВД подчеркнул, что он получает много информации об уровне заболеваемости и о ситуации по регионам, однако честно признается - он не знает, когда именно это произойдет. Однако он не исключает возможности выхода из карантина в мае.

"Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает - не верьте. Могу, тем не менее предположить и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - до лета", - написал Аваков.

Он также добавил, что карантин планируется ослаблять в несколько этапов.

"Сначала для молодежи, затем для старших... во второй половине мая... Если не сорвемся с текущей модели сопротивления вируса, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твердо будем держать карантин", - резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.