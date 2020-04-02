Атака на Верланова и Нефедова: Стало известно, почему Уманский хотел назначить в налоговую и таможню своих людей

Игорь Уманский Лига.net

Экс-министр финансов Игорь Уманский вместо того, чтобы разрабатывать антикризисный план, в первые дни своей работы сразу же попытался снять с должности главу ГНС Сергея Верланова и главу ГТС Макса Нефедова.

Об этом заявляет известный политолог Петр Охотин, передает Site.ua.

Очевидно, что приглашен он был в качестве опытного финансиста, который спасал украинскую экономику в разгар кризиса 2009-2010 года.

"Уже на следующий день после заседания Рады в интернете появились интересные документы: вместо презентации антикризисного плана Игорь Уманский занимался снятием главы ГНС Сергея Верланова и председателя ГТС Макса Нефедова. Обе должности достаточно весомые по украинским меркам. Однако основной вопрос заключается в том: почему в приоритет ставилось поставить своих людей на эти места. При чем, возглавили бы ГНС и ГТС в случае успеха Уманского, люди, которые не принимали участие в открытом конкурсе", – пишет Петр Охотин.

В чем была основная угроза кулуарной ротации глав ГНС и ГТС, которую планировал бывший министр? В условиях кризиса именно бесперебойное наполнение бюджета позволяет получать ресурс для выплат медикам и безработным, на закупку аппаратов искусственной вентиляции, на создание льгот для предпринимателей.

"Ситуацию с попытками Уманского сделать кадровые перестановки хорошо сформулировал психолог Олег Покальчук в интервью "Украинской правде": "Все диктаторы были достаточно самоотверженными. Я не говорю о их нравственности или социальной этике. Каждый из них искренне и фанатично верил в то, что делает. А украинский диктатор - он же сначала полезет в бюджет". Другими словами, очень вероятно, что именно невозможность по-тихому поставить своих людей на должности в ГНС и ГТС, как это было в более сытые, беззаботные времена, и заставила министра финансов стать бывшим", – пишет эксперт.

Как сообщалось ранее, 30 марта Рада отправила в отставку министра финансов Уманского.