АРМА, как и остальные антикоррупционные органы, не дало результата, - Проторченко

Татьяна Проторченко Скриншот видео

Татьяна Проторченко объяснила, как происходит "государственное рейдерство законным способом"

Агентство по розыску и менеджменту активов, как и другие антикоррупционные органы в Украине, оказалось нерезультативным.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Татьяна Проторченко.

Гостья студии, комментируя попытки захвата телеканала "112", отметила, что АРМА, как и остальные антикоррупционные органы в Украине, не дало того результата, для которого его создавали.

"То, что такая практика - сначала тихонько "отжать" по любому решению суда какого-то района, без разницы, – то ли политическая партия, то ли канал, то ли предприятие, все что угодно. "Отжать", в течение месяца продать, а уж когда будет решение относительно возвращения назад всего этого, а оно, скорее всего, что будет, только оно будет через год – через два, учитывая супернеэффективную систему реформирования суда, которая была внедрена при Порошенко, тогда уже нечего возвращать. Потому что или скачки доллара у нас состоялись, потому что оценивают их по государственной оценке, а есть у всего этого имущества реальная цена. Это называется "государственное рейдерство законным способом", - подчеркнула Татьяна Проторченко.

Как сообщалось, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина". Канал считает такое требование власти "попыткой рейдерского захвата". Дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, его активизировали.

Напомним, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин обратился в Государственное бюро расследований относительно действий сотрудников СБУ, причастных к рейдерской атаке на "112 Украина".