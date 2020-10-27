Аргумент власти о невозможности проведения выборов на Донбассе из-за опасности для миссии ОБСЕ - по-детски смешной, - политолог Лазарев

Александр Лазарев Фото из открытых источников

И на Западе он также не будет воспринят

Аргумент действующей власти о том, что выборы на Донбассе не состоялись, потому что не смогли обеспечить безопасность для миссии ОБСЕ, честно говоря, по-детски смешной.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт подчеркнул: отменив выборы на Донбассе, власть лишила граждан Украины первоочередного конституционного права избирать и быть избранным. А аргументы, которые приводит власть, по словам Лазарева, абсурдны.

"Аргументация того, что они не могли обеспечить безопасность для миссии ОБСЕ, извините меня, но миссия ОБСЕ находится и на неподконтрольной территории. Она мониторит, кто ведет обстрелы, кто не ведет, дают потом свои экспертные заключения. Так как, там можно обеспечить, а на подконтрольной Украине территории нельзя? Скажите, что немного абсурдно звучит. Поэтому этот аргумент нашей власти о том, что выборы на Донбассе не состоялись, потому что не смогли обеспечить безопасность для миссии ОБСЕ, честно говоря, он по-детски смешной. И на Западе он также не будет воспринят", – сказал Александр Лазарев.

По его мнению, даже под давлением иностранных послов власти Украины не будут проводить выборы на подконтрольной части Донбасса.

"Мне кажется, что послы G7 сделали такое чисто декларативное заявление, потому что факт преступления налицо и не отреагировать на него нельзя. Но я думаю, что они не будут давить на власть, как-то договорятся", - заметил Лазарев.

Кроме этого он добавил, что власть отменила выборы на Донбассе и по той причине, что она контролирует там "потоки", которые ранее контролировал Порошенко.

"Власть боялась прихода туда оппозиционных политических сил, которые эти потоки "обнажат" и покажут всему украинскому народу и международному сообществу. Тогда у властей начнутся серьезные проблемы. Поэтому им не выгодно сейчас это делать", – прокомментировал Александр Лазарев.

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Напомним, 25 октября в Украине состоялись очередные местные выборы.

Однако сделать свой выбор не смогли жители подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

В Центральной избирательной комиссии объяснили решение не проводить местные выборы на Донбассе и назвали условия, при которых голосование на территориях Донецкой и Луганской областей может состояться.

В свою очередь сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил, что действующая украинская власть отменила местные выборы в Луганской и Донецкой областях из-за страха потерпеть поражение.