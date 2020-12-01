Арестович стал советником главы ОП

Алексей Арестович Фото из открытых источников

Он будет отвечать за коммуникации в сфере национальной безопасности и обороны

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что сегодня Арестовича представили на встрече с руководителями профильных ведомств. По словам Ермака, назначение Арестовича связано с фейками в украинском информационном пространстве, на которые надо быстро и качественно реагировать.

"Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений.

Среди задач нового советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны – согласование позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".

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Напомним, советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу был назначен военный обозреватель и блогер Алексей Арестович.