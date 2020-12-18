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Арестович ошибочно рассказал версию представителей НВФ о смерти украинского военного

Алексей Арестович Фото из открытых источников

Он добавил, что перепутал данные

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что информация о смерти украинского военного от интоксикации на территории представителей НЗф не соответствует действительности.  Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Прошу прощения за дезинформацию общества... Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично", - сказал он.

По словам Арестовича, он перепутал версию представителей незаконных вооруженных формирований, которую обсуждали во внутренней переписке и фактически обнародовал ее.

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Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником.

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