Арестович ошибочно рассказал версию представителей НВФ о смерти украинского военного

Алексей Арестович Фото из открытых источников

Он добавил, что перепутал данные

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что информация о смерти украинского военного от интоксикации на территории представителей НЗф не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Прошу прощения за дезинформацию общества... Данное сообщение стало технической ошибкой, ответственность за которую несу я лично", - сказал он.

По словам Арестовича, он перепутал версию представителей незаконных вооруженных формирований, которую обсуждали во внутренней переписке и фактически обнародовал ее.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником.