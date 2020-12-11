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Арестович объяснил, почему не обсуждается введение миротворцев ООН на Донбасс

Миротворцы ООН

Речь идет о праве вето России в Совбезе ООН

Вопрос размещения миротворцев Организации Объединенных Наций на Донбассе не обсуждается из-за того, что Россия может использовать право вето в Совбезе ООН. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, передает "Укринформ".

Отмечается, что Россия может пустить на нет всю работу по введению миротворцев.  "Почему не ООН? Почему речь не идет пока об ООН? Потому что Россия имеет право вето в ООН. Она просто наложит вето, и год можно договариваться о том, что "давайте введем миротворцев ООН", а потом одно вето и вся работа прахом", – сказал спикер.

В то же время чиновник заявил о предложении со стороны Украины увеличить состав наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре раза. "Сейчас около 500, а мы планируем 2000, которая будет осуществлять и контроль над передачей границы, и проведение выборов и вообще мониторинг всей территории", – сказал Арестович.

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Ранее сообщалось, что Алексей Арестович заявил о желании России провести встречу советников лидеров "нормандской четверки" в декабре. По его словам, соответствующее желание Москва подтвердила на этой неделе.

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