Арефьев: Офис президента будет договариваться о назначении Витренко с другими фракциями

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Офис президента будет договариваться с другими фракциями о назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики. Об этом заявил руководитель киевской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ - Сергей Арефьев. Именно для этого, по мнению политика, и была взята отсрочка голосования до января, передает пресс-служба организации.



"Указания Офиса президента, обычно, продвигает монобольшинство. Выходит, что договорённости с этим монобольшинством на данном этапе еще нет. Неподдержание кандидатуры Витренко лишний раз подтверждает то, что в "Слуге народа" есть разные группы влияния. И в случае расхождения во взглядах у этих групп влияния - группа Зеленского будет искать поддержку и договариваться с другими фракциями. Именно на этот период и взята отсрочка в назначении, чтобы договориться", - рассказал Арефьев.



Напомним, за кандидатуру Витренко отдали свои голоса 186 народных депутатов из 226 необходимых. 153 голоса отдала фракция власти "Слуга народа", 3 - "За майбутнє", 12 - из группы "Довіра" и три внефракционных депутата.