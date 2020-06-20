Арахамия заявил, что законопроект о легализации игорного бизнеса нужно рассмотреть уже на следующей неделе

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия Фото из открытых источников

Этот бизнес может приносить в бюджет 7 млрд гривен в год

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для получения 7 миллиардов от игорного бизнеса, в бюджете на 2020 год, законопроект о его легализации нужно рассмотреть в следующем недели. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Арахамії, проект закона депутаты должны были начать рассматривать в пятницу. Но через короткий рабочий день в Раде решили перенести рассмотрение на следующую неделю.

Он также сообщил, что в законопроект подали около 3,5 тыс. поправок, а также то, что еще несколько месяцев назад в Украине работало 80 тыс. нелегальных игровых автоматов, которые обслуживали 4 тысячи человек.

"80 тыс. автоматов было всего лишь несколько месяцев назад, до того, как президент Зеленский сказал запретить полностью. Все полностью нелегальные. 80 тыс. и в этом были заняты более чем 4 тыс. человек. Сейчас практически все залы игровых автоматов закрыты. Но это будет недолго", - резюмировал Арахамия.

Ранее глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что казино могут быть исключительно в 5-звездочных отелях определенного номерного фонда, а залы с игровыми автоматами могут существовать только в 3-, 4 - и 5-звездочных отелях исключительно.