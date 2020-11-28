Арахамия назвал сроки принятия Радой бюджета-2021

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

Политик не исключает проведения внеочередного заседания для принятия законопроекта

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бюджет на 2021 год будет принят Верховной Радой в конце этой недели или на следующей. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Выглядит так, что бюджет согласовали в конце концов с МВФ, дефицит согласовали. И будем обсуждать на этой неделе в зале. А дальше посмотрим, сможем ли мы его в конце недели проголосовать, или если обсуждения немножко затянутся, тогда на следующей неделе точно проголосуем", - отметил глава фракции "Слуга народа".

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Кроме этого, Давид Арахамия добавил, что не исключает проведения внеочередного заседания Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.

"Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без осуждения", - цитирует политика агентство "Интерфакс-Украина".

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Напомним, на этой неделе Кабинет министров Украины подготовил проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В частности, в доработанном документе доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн, а расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн.