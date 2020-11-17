Апелляционный суд возмутился нападкам после отмены ареста Януковичу

Виктор Янукович. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Киевский апелляционный суд призвал дождаться оглашения полного текста постановления с указанием мотивов, которое назначено на 20 ноября

Киевский апелляционный суд заявил, что обвинение в том, что суд способствует избежанию бывшим президентом Виктором Януковичем уголовной ответственности являются безосновательными. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, 16 ноября суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты бывшего президента в отношении его заочного ареста и озвучил лишь резолютивную часть судебного решения.

Провозглашение полного текста постановления с указанием мотивов назначено на 20 ноября 2020 года в 10:00. К тому времени суд попросил воздержаться от оценки его мотивов.

"Вместе с тем, считаем бессмысленными обвинения в том, что Киевский апелляционный суд способствует избежанию бывшим президентом Украины уголовной ответственности, несмотря на недавнее решение Киевского апелляционного суда, которым оставлен без изменений приговор Оболонского районного суда города Киева о признании Януковича В.Ф. виноватым в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, за которые последнему назначено наказание по совокупности преступлений в виде реального лишения свободы.

Киевский апелляционный суд, уважая право каждого на свободу высказываний, считает недопустимым распространение недостоверной информации, что создает негативное впечатление о деятельности суда и манипулирует общественным мнением, искусственно обостряя ситуацию вокруг дел, имеющих общественное значение", - отметили в апелляционном суде.

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Напомним, вчера, 16 ноября, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Суд рассмотрел апелляцию Януковича на избрание ему меры пресечения. В результате жалоба защиты была удовлетворена частично, а решение Печерского суда от 12 мая 2020 года было отменено.