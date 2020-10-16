"Антонов" и системы ПВО: Зеленский заявил о сотрудничестве Украины с "оборонкой" Турции

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Украинский президент отметил потенциал двух стран для сотрудничества в оборонной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборонная сфера Турции является одной из приоритетных в украинско-турецких отношениях, и рассказал о совместных проектах, которые страны планируют реализовать. Об этом говорится в интервью Зеленского турецкому информационному агентству Demirören, сообщает пресс-служба ОП.

По словам президента, сотрудничество между странами может включать совместное производство турецких беспилотников и самолетов "Антонов", двигателестроение, развитие систем ПВО и совместное производство корабля класса "корвет".

"Турецкие беспилотники зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Мы видим, что это действительно гордость вашего (турецкого - ред.) ВПК. Это именно тот вид вооружений, который способен кардинально изменить ситуацию на поле боя. И мы, безусловно, заинтересованы в совместном производстве", – отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что украинские предприятия производят двигатели для дронов. В связи с этим запуск совместного предприятия – естественный шаг.

Кроме этого, президент отметил интерес Турции к самолетам "Антонов". По его словам, в области самолетостроения Украина и Турция смогут "очень много сделать вместе".

"Это далеко не все сферы, в которых мы можем и рассчитываем сотрудничать с Турецкой Республикой в контексте оборонной промышленности. Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "корвет"... Потенциал для сотрудничества огромный", - подчеркнул украинский президент.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Турецкую Республику во время чего президент и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между странами.