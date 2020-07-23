Антикоррупционные органы в Украине работают, когда есть сигналы от Запада, – Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

А вопиющие вещи в "Нафтогазе" или в наблюдательных советах никто не замечает, говорит эксперт

Частично антикоррупционные органы в Украине создавали с помощью западных стран, поэтому, скорее, они ориентируются на запросы от Запада.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

"Если откуда-то, из одного из посольств, идет сигнал, то они что-то делают. А если нет, то они на самом деле ничего и не делают. Заметно даже на этой истории с господином Новаком, прошлым руководителем Автодора, что, по сути, ключевое расследование было проведено Польшей", – сказал Алексей Якубин и добавил, что НАБУ лишь затем присоединилось к расследованию.

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Другой пример, говорит эксперт, это скандал "Panama Papers", когда во всем мире произошли отставки политиков и антикоррупционные органы работали над этими документами, но в Украине на эту тему практически молчание.

Эксперт отметил, что результатом деятельности антикоррупционных органов должен быть какой-то экономический эффект, ведь на их деятельность тратят миллиарды гривен. Сегодня от работы этих органов в бюджет поступают копейки, говорит Алексея Якубин.

"Поэтому в наших условиях, мне кажется, здесь есть глобальные влияния, и иногда эти органы работают, когда это нужно со стороны, например, Запада, когда приходят определенные сигналы от США... На самом деле они не очень переживают, как мы видим, из-за вопросов борьбы с коррупцией в интересах нашей страны, потому что они просто не замечают те вопиющие вещи в "Нафтогазе", для примера, или эти наблюдательные советы, когда это не нужно, нет якобы сигнала извне. Они выполняют такое своеобразное фасадное влияние. Они якобы есть, мы с вами их финансируем, но, по сути, они эффекта, который мы ожидаем, не дают", – заявил Алексей Якубин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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