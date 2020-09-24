Антикоррупционные движения выгодны транснациональным корпорациям, - Якубин

Алексей Якубин Скриншот видео

Риторика борьбы с коррупцией – это просто попытка зачистить возможности украинского бизнеса, заявил политолог

Антикоррупционные движения выгодны прежде всего транснациональным корпорациям, которые используют риторику борьбы с коррупцией, чтобы здесь не могла появиться ни одна компания-конкурент.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

Гость студии процитировал свою коллегу, исследовательницу Юлию Юрченко, которая работает в Великобритании и исследовала ситуацию с антикоррупционными движениями, в том числе и в Украине.

"Она пришла к такому выводу, что эти движения, в первую очередь, выгодны транснациональным корпорациям. Они используют риторику борьбы с коррупцией для того, чтобы здесь сделать все, чтобы ни одна компания-конкурент не могла появиться. Потому что в западных странах, это не секрет, очень часто транснациональные компании, которые связаны с правительствами, лоббируют свои интересы... Соответственно, вся эта дискуссия о коррупции, которую они продвигают в Украине, финансируют – это просто попытка зачистить возможности украинского бизнеса в привязке к государственным органам власти", – отметил Алексей Якубин.

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Напомним, ранее Алексей Якубин заявлял, что частично антикоррупционные органы в Украине создавали с помощью западных стран, поэтому, скорее, они ориентируются на запросы от Запада.

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