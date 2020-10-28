Антикоррупционная вертикаль в Украине строилась как инструмент внешнего влияния, - Мосийчук

Игорь Мосийчук, Фото из открытых источников

Интересы Запада и Украины не могут быть общими в вопросах коррупции, ведь западным партнерам "плевать" на нашу Конституцию

Антикоррупционная вертикаль в Украине строилась зарубежными партнерами как инструмент внешнего управления и давления на правящую элиту.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

"Антикоррупционная вертикаль в Украине строилась зарубежными партнерами как инструмент внешнего управления, давления на правящую элиту. Вы же посмотрите, почему никто не понес наказание в результате деятельности НАБУ, САП, НАПК и так далее настоящей антикоррупционной вертикали, нет никаких наказанных людей. Потому что это инструмент внешнего управления на политические элиты и политиков. Возбуждаются уголовные производства, затем их берут "на крючок" и единицы не монтируются в ту систему, которая нужна внешним партнерам. Тем, кто в ручном режиме руководит НАБУ, САП и так далее", – заявил политик.

По мнению Игоря Мосийчука, президенту Зеленскому необходимо созвать экстренную, внеочередную сессию ВРУ и внести закон, который был бы Конституционным и где бы четко уголовная ответственность была не за какими-то мыслями кого-то из-за границы, а выполнялась правоохранительными органами Украины.

"Мы не видим, чтобы у президента, я смотрел комментарии ОПУ, есть желание это созвать. Они констатируют. Так я также констатирую. Еще 5 лет назад я говорил, что это не конституционно. Я говорил, что создание НАБУ не соответствует Конституции, не голосовал за него, я говорил, что изменения в законодательство являются неконституционными, в уголовной части. Но тогда никто не слышал, а сейчас делают вид, что они глубоко обеспокоены", – подчеркнул Мосийчук.

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Он убежден, что интересы Запада и Украины не могут быть общими в вопросах коррупции, ведь западным партнерам "плевать" на нашу Конституцию.

А Зеленский, со слов Мосийчука, в антикоррупционном направлении продолжает политику Порошенко – за границей рассказывает, что борется с коррупцией, а в Украине создает фейковые вещи, которые потом будут отменены.

Напомним, Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. Соответствующее решение приняла Большая палата во время заседания 27 октября.