"Антикапитулянты" призвали Зеленского не прекращать конфликт на Донбассе во время пандемии коронавируса

Фото: Bloomberg

Члены движения выдвинули президенту Зеленскому ряд требований

Члены организации "Движение Сопротивления Капитуляции" обратились к Владимиру Зеленскому с требованием не использовать "чрезвычайное положение", который планируется ввести в стране, ради "уступок России". Об этом говорится на странице организации в Facebook.

"Мы предостерегаем власть от использования чрезвычайного положения в политических целях, в частности для капитуляционных уступок перед Россией и для преследования оппозиции. Такие действия власти неизбежно вызовут масштабный протестный взрыв. Как это было уже не раз, украинские граждане выйдут на защиту своего государства, не смотря на запреты и ограничения. Вызван действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, порожденный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями ", - говорится в сообщении.

Так, в организации подчеркнули на необходимости категорически отказаться от рассмотрения вопросов и принятия решений, которые вызывают массовое общественное неприятие.

В связи с этим, члены движения выдвинули президенту Зеленскому ряд таких требований:

Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года.

Запретить украинской делегации окончательно подписывать 25 марта 2020 года “Решение Трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета (рабочей группы)”.

Немедленно прекратить любые переговоры относительно создания так называемого “Консультативного совета”, как такие, что противоречат Конституции, законам и национальным интересам Украины.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайного положения на всей территории Украины.