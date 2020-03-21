"Антикапитулянты" призвали Зеленского не прекращать конфликт на Донбассе во время пандемии коронавируса
Члены движения выдвинули президенту Зеленскому ряд требований
Члены организации "Движение Сопротивления Капитуляции" обратились к Владимиру Зеленскому с требованием не использовать "чрезвычайное положение", который планируется ввести в стране, ради "уступок России". Об этом говорится на странице организации в Facebook.
"Мы предостерегаем власть от использования чрезвычайного положения в политических целях, в частности для капитуляционных уступок перед Россией и для преследования оппозиции. Такие действия власти неизбежно вызовут масштабный протестный взрыв. Как это было уже не раз, украинские граждане выйдут на защиту своего государства, не смотря на запреты и ограничения. Вызван действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, порожденный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями ", - говорится в сообщении.
Так, в организации подчеркнули на необходимости категорически отказаться от рассмотрения вопросов и принятия решений, которые вызывают массовое общественное неприятие.
В связи с этим, члены движения выдвинули президенту Зеленскому ряд таких требований:
- Обязать Леонида Кучму и Андрея Ермака отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года.
- Запретить украинской делегации окончательно подписывать 25 марта 2020 года “Решение Трехсторонней контактной группы об учреждении Консультативного совета (рабочей группы)”.
- Немедленно прекратить любые переговоры относительно создания так называемого “Консультативного совета”, как такие, что противоречат Конституции, законам и национальным интересам Украины.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайного положения на всей территории Украины.