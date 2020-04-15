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Андрей Портнов назвал, кого и почему боятся побратимы Татьяны Черновол

Андрей Портнов. Фото: korrespondent.net

Юрист говорит, что смелость бывшего народного депутата может исчезнуть

Побратимы народного депутата предыдущего созыва Татьяны Черновол боятся не суда, а ее самой и того, что она может пойти на сделку со следствием.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный юрист Украины Андрей Портнов.

Ведущая программы Наташа Влащенко заметила, что не понимает того, почему так много побратимов бывшего народного депутата Татьяны Черновол боятся суда.

"А я объясню: они не суда боятся, я думаю, они ее боятся", – отметил Андрей Портнов.

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Юрист продолжил: "Дело в том, что она является одним из маркеров Майдана, поэтому многие вынуждены ее защищать по разным причинам: член их партии, кто-то защищает ее, потому что является с ней участником тогдашних беспорядков и убийств, о ком-то она знает огромное количество, огромный массив информации, которая может стать предметом новых уголовных расследований.

Они также могут опасаться, что она может пойти на сделку со следствием. Это же она сейчас так себя ведет нагло, а когда будет маячить, например, 15 лет лишения свободы уже по приговору суда, это ж такая смелость может исчезнуть.

Смотрите, это ж сегодня слабая власть, а вдруг завтра придет более сильная, а это уголовное дело уже находится в стадии, например, обвинительного акта или передано в суд. То есть власть исполнительная, президентская и парламентская, останется позади, а судебную никто не отменял, а там реальное умышленное убийство. И этот элемент не попадает под амнистию... Я исхожу из того, что, скорее всего, если не струсит ГБР под давлением, а обратится в суд с обвинительным актом, она получит приговор и очень жесткий. И общество будет это поддерживать".

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Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований наведались с обыском к народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол в "деле Майдана".

Впоследствии стало известно, что бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Черновол заявила, что к убийству она не причастна.

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