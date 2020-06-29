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Андрей Николаенко в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео

Андрей Николаенко Фото из открытых источников

Гость студии ответил на все вопросы, которые волновали зрителей

Сегодня в 18:00 на телеканале ZIK транслировалась программа "HARD с Влащенко. Итоги дня".

Гостем Наташи Влащенко был народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко.

Темы:

  • Что ждет Украину осенью?
  • Прогнозы относительно количества безработных.
  • Упадок промышленности.
  • Рост тарифов в условиях кризиса.

Обо всем этом и не только народный депутат от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко рассказал в программе "Хард с Влащенко. Итоги дня".

Присоединяйтесь к просмотру полного видео программы просто здесь или же смотрите ее на нашей странице в Facebook:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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