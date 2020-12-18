Андрей Ермак обсудил с предпринимателями создание Координационного совета по решению проблем микробизнеса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание с представителями малого предпринимательства по созданию Координационного совета, который должен наработать законодательные изменения по комплексному решению проблем малого и микробизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента



"Мы сегодня собрались по поручению президента Украины Владимира Зеленского, который прекрасно понимает чрезвычайно важную социальную и политическую роль малого и микробизнеса в нашей стране. Как известно, небольшие предприниматели обеспечивают где-то около 48% рабочих мест в Украине. Это не просто значительный вклад в экономику нашей страны, но и вопрос достойного уровня жизни миллионов граждан", - сказал Андрей Ермак в начале видеоконференции.

По его словам, Глава государства поставил задачу сделать все, чтобы малый бизнес работал и развивался в Украине в комфортных условиях.

"Поэтому по инициативе Главы государства будет создан Координационный совет при президенте Украины, который будет заниматься именно этими вопросами. А главное - вести постоянный диалог", - сообщил руководитель Офиса президента.



Он отметил, что Совет должен стать площадкой для дискуссий для наработки определенных решений, которые потом могут воплощаться через соответствующие проекты законов и постановлений, которые будет принимать парламент или правительство.

"Мы открыты к диалогу. Мы заинтересованы в том, чтобы это был действительно рабочий механизм, который бы работал и имел эффект и для страны, и для власти, и для предпринимателей", – добавил руководитель Офиса президента Украины.

В то же время Андрей Ермак отметил, что не всегда предприниматели имеют достаточно информации о том, что происходит, и о решениях, принимаемых правительством и парламентом, поэтому одной из задач Координационного совета он назвал донесения и разъяснения всех шагов.



Руководитель Офиса президента напомнил, что власть уже предприняла ряд шагов, которые должны помочь малому и микробизнесу пройти карантин в начале следующего года. В частности, наиболее уязвимая категория предпринимателей - плательщики 1-й группы упрощенной системы налогообложения на полгода освобождены от уплаты единого налога и единого социального взноса, что является беспрецедентным шагом.

Также предоставляется финансовая поддержка тем, кто вынужденно закрывается или сокращает рабочее время, частично списывается и откладывается выплата налоговой задолженности, на период карантина предприниматели освобождаются от платы за аренду государственного или коммунального имущества, продолжается масштабная программа дешевого кредитования, напомнил Андрей Ермак.



Однако, отметил он, власть понимает, что этого недостаточно, и поэтому и выступает за диалог о самых болезненных проблемах малых предпринимателей, чтобы вместе с представителями союзов и ассоциаций найти общие решения.

Руководитель Офиса президента напомнил, что для этого главам ОГА было поручено создать рабочие группы, работу которых будет координировать первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко.



"То есть у нас будет координация с каждым регионом Украины. Потому что есть общегосударственные вопросы, а есть те, что касаются отдельных регионов, которые имеют свои особенности. Нам важно услышать каждого предпринимателя, где бы он сегодня ни находился", - отметил Андрей Ермак.

В совещательный орган при президенте Украины вошли представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро- и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины. Все они приняли участие в сегодняшнем совещании с помощью видеосвязи.



Они имели возможность выразить мотивы своих выступлений и протестов, замечания и предложения. Все соглашались на позиции, что среди первоочередных шагов должно быть урегулировано применение регистраторов расчетных операций (РРО).

Народный депутат нескольких созывов, эксперт по вопросам предпринимательства Ксения Ляпина также согласилась, что вопрос РРО является сейчас самой острой проблемой, которую надо как можно быстрее решать.