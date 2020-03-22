Андрей Билецкий рассказал, как "слуги народа" готовят большую распродажу страны во время карантина

Во время кризиса нельзя продавать государственные активы, потому что за них дадут 10% реальной цены. Зато мы потеряем экономические позиции и реально будем лишены части экономического суверенитета.

Об этом в своем видеоблоге рассказал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий.

Для сравнения государственного подхода нынешней украинской власти и западного мира лидер Нацкорпуса привел пример Германии.

"Сегодня гуманитарный "коронавирусный" кризис в мире идет параллельно с глобальным мировым финансовым кризисом и ответственные политики западных государств это понимают. Недавно министр экономики Германии Петер Альтмайер и глава правительства Баварии Маркус Зедер прямо заявили, что Германия ни при каких обстоятельствах не допустит скупки немецких корпораций иностранными инвесторами. Потому что во время кризиса всего за две недели цена немецких корпораций упала более чем на 40%", - сказал он.

Билецкий отметил, что в такой ситуации возможна частичная помощь крупному бизнесу со стороны государства или даже приобретение отдельных корпораций государством, но ни в коем случае не продажа активов иностранному инвестору. Это вопрос экономической независимости и национальной безопасности.

"В это же время в Украине ситуация с точностью до наоборот", - говорит Билецкий.

"Все ручные песики с депутатской когорты "Слуги Народа" безвылазно сидят в Киеве и со дня на день ожидают экстренной мобилизации на голосование по открытию так называемого рынка земли. А фактически – по продаже украинской земли за бесценок. Никто из них ничего не делает, чтобы протестовать и против запланированной продажи остатков государственных активов всего за несколько миллионов долларов под видом приватизации", - поделился лидер НК собственной инсайдерской информацией.

По словам Билецкого, нынешние украинские политики так отличаются от своих немецких коллег, потому что немцы собираются оставить сильную Германию своим детям, поэтому беспокоятся за ее сегодняшнюю экономическую независимость. Наши же "слуги", так же как и их коррупционеры-предшественники по окончанию своих властных сроков жить в Украине не собираются. Именно поэтому и готовят большую распродажу всего, что еще не распродано в государстве, имея целью хорошо на этой истории заработать лично для себя.

"Слоган Зеленского "Весна придет – сажать будем" не потерял своей актуальности. Лишь по той оговорке, что сажать будут уже не "слуги", а сажать будут "слуг". Если не этой, то следующей весной", - сказал Билецкий в видеообращении.