Анатолий Шарий объяснил, почему теряются такие дела, как об избиении студентов на Майдане

Анатолий Шарий 112.ua

На подобных делах держится все мировоззрение, который строили Порошенко и его приспешники, говорит блогер

Дело об избиении студентов на Майдане – это скрепа и один из краеугольных камней, на котором держится все мировоззрение, которое в течение пяти лет строили предыдущий президент Петр Порошенко и его приспешники.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер, комментируя информацию о том, что следователи потеряли дело о избиении студентов на Майдане, заявил, что это риторический вопрос, ответ на который давно уже есть.

"Почему теряют такого рода дела? Смотрите, мое дело они же не потеряли... Дело 2011 года, заново идет расследование. Эти дела они теряют, потому что это скрепы. На таких делах фуфловых держится вся революция, держится все мировозрение, которое формировалось на протяжении пяти лет Порошенко и его опричниками. На Небесной Сотне держится. Когда ты смеешь после этого сказать, что этот человек, вот этот, вот этот - перед этим сто раз сказав, как это принято, я очень уважаю Небесную Сотню, но вот эти люди убиты некоторые раньше, чем был Майдан, некоторые в других местах, а вот этот - в пьяной драке, и это материалы уголовного следствия. То после этого на тебя начинают кричать - как он посмел?!... Но нельзя говорить правду в этом государстве, понимаете, государство лжи, и в государстве лжи, если будет продолжено расследование по этим студентам, коих там оказалось не очень много на самом деле - студентов. Ну, может, кто-то и учился в 46 лет, может кто-то в 50 лет проходил обучение, но факт в том, что это была скрепа, это был краеугольный камень, на котором строилась вся эта надстройка", – заявил Анатолий Шарий.

Напомним, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в 2014-м году собирал средства на поддержку Майдана в США.

Как сообщалось, бывший народный депутат Давид Жвания записал видеоблог, посвященный событиям 2013-2014 годов. В нем он, в частности, заявил, что лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.