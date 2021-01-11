Анатолий Шарий: Мы уже живем в условиях цифровой диктатуры

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Анатолий Шарий прокомментировал вмешательство социальных сетей в политику

Человечество уже фактически живет в условиях цифровой диктатуры. Так, Facebook превратился в самую вонючую помойку из всех возможных социальных сетей.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Анатолий Шарий, комментируя вмешательство социальных сетей в политику и блокировку ряда аккаунтов, констатировал, что человечество уже живет в условиях цифровой диктатуры. Он напомнил, что, к примеру, многих пользователей социальной сети Facebook блокируют за упоминания каких-то ультраправых организаций. Он вспомнил, что его страницу в этой социальной сети блокировали с полтора десятка раз, притом речь шла о публикации за прошлые годы.

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"А потом начались блокировки без объяснения причин. Вообще никакой причины нет. Показывает – вы забанены из-за этого статуса, и не показывает, из-за какого. И бан – на месяц. Тогда я сказал, что это, в принципе, хорошо, потому что мы можем больше развивать Telegram, и тогда перешел в Telegram и получил там огромное количество подписчиков и огромное удовольствие из-за того, что для того, чтобы быть забаненным в Telegram, нужно совершить именно какое-то реально преступление, злодеяние. И то еще надо писать письма, чтобы Telegram на это отреагировал. Но они, слава Богу, реагируют. А Facebook превратился в самую вонючую помойку из всех возможных соцсетей, к сожалению, потому что такого скотского отношения к пользователям я не видел нигде", – заявил Анатолий Шарий.

Как сообщали, администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее Турция наложила штраф в размере 10 млн лир – около 1,18 млн долларов – на ряд соцсетей, среди которых Facebook, Twitter и YouTube, за невыполнение требований своего нового закона о функционировании соцсетей.