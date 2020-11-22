Анатолий Пешко: Обращение к Виктору Медведчуку

Анатолий Пешко. Фото peshko.com.ua

Академик и первый вице-президент АЭН Украины Анатолий Пешко написал обращение к главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте "Корреспонедент".

Приводим текст обращения дословно:

Уважаемый Виктор Владимирович!

Как Вы сами отметили, коронавирус не щадит никого. И никого не обходит стороной. Испытать на себе эту болезнь довелось уже президенту и его супруге, почти сотне депутатов и министров. По иронии судьбы с коронавирусом слег и глава министерства здравоохранения. Поэтому, мы полагаем, нет ни малейшей необходимости распространяться о том, что представляет собой нынешняя пандемия.

Но ведь речь идет не только и последствиях болезни для отдельного лица, для отдельного организма. Страдает и весь государственный "организм". По нашей и без того слабой экономике наносятся все новые удары, убытки несет малый и средний бизнес. А демарши мэров и управленцев на местах, которые отказываются придерживаться карантина, можно назвать тем новым сепаратизмом, который рискует похоронить единство нашей страны. Как видите, последствия коронавируса лежат не только в сугубо медицинской плоскости.

Следовательно, необходимо немедленно прекратить распространение болезни. Это – задача на данный момент. А на будущее – необходимо минимизировать ее повторение, все эти вторые, третьи иди десятые "волны", которыми социум пугают прогнозисты. Как же это сделать?

Собственно, на сегодня не придумано ничего лучшего, чем вакцинация. Это не универсальное средство, но самое действенное из того, что изобрело человечество за века своего осмысленного существования. Да, было бы идеально, если бы Украина первой выступила с собственными наработками в данной области. Это подняло бы авторитет державы и упрочило ее репутацию. Но, увы, первая вакцина от коронавируса произведена не нашими учеными.

Как вы, безусловно, знаете, исследования и клинические испытания в данном направлении ведут многие страны. Кто-то – с большим, а кто-то с меньшим успехом. Россия уже преуспела. Препарат, названный "Спутник V", показал эффективность на уровне 94,5%. Он создан на основе аденовируса. Известно, что подобные вакцины уже использовались ранее и считаются вполне надежными. По данным разработчиков, клеточный иммунитет к коронавирусу после применения "Спутника" может сохраняться до двух лет. Чего вполне достаточно, чтобы пресечь цепочку распространения вируса.

А между тем основатель немецкой компании BioNTech, вместе с американскими партнерами из Pfizer разработавшей собственную вакцину, заявляет, что, применяя их препарат, остановить распространение болезни удастся лишь к зиме 2021-2022 гг.

У Украины просто нет этого лишнего года. Ставки слишком высоки, ведь, как показывает статистика, количество заболевших в нашей стране растет едва ли не в геометрической прогрессии.

Но дело не только в "раскачке" производителей вакцины, и дело не в процентах, определяющих эффективность ее воздействия на организм. Дело еще и в логистике, и в готовности стран-производителей "поделиться" с Украиной своим изобретением.

Так, например, вакцина от BioNTech/Pfizer имеет логистические проблемы, связанные с условиями хранения, что в условиях Украины может быть очень большой проблемой. Кроме того, эту вакцину уже законтрактовали в больших объемах Европейский Союз и США. Когда ее сможет получить Украина, никому не известно.

Ведь даже президент США Трамп обещал обеспечить вакциной граждан Америки не ранее, чем к апрелю следующего года. Нужно ли говорить о том, что Украина – никак не в приоритетах и Соединенных Штатов, и европейских стран? Им бы обеспечить защитой собственное население, а уже во вторую (если не в десятую) очередь думать о "третьем мире".

На фоне всей этой ситуации, которая выглядит почти безнадежной, Россия уже сейчас, благодаря Вам, готова предоставить Украине свою вакцину. Мы знаем, что вы договорились, о возможности поставок препарата "Спутник V" в обход огромной очереди, в которой стоят 50 стран мира. Наши власти показательно отказались от этой возможности. Это при том, что российскую вакцину закупают такие продвинутые страны, как Израиль, Чехия, Венгрия. Бразилия, Китай и Индия готовы совместно с Россией ее разрабатывать, а Казахстан, Индия и Турция готовы ее производить.

И мы знаем, что "Спутник V " – не единственная разработка российских ученых, имеются также и альтернативные варианты. Их ценность доказывает интерес, проявленный со стороны стран Евросоюза и Израиля, остающегося своего рода эталоном медицинского сервиса.

Мы убеждены, что когда на кону – выживание всего украинского народа, все политические разногласия могут и должны быть поставлены на паузу. А потому просим Вас, Виктор Владимирович, договориться о ее производстве на территории Украины, раз уж украинская власть настолько показательно не хочет ее закупать.

Это тот шанс, который никто не смеет упускать. Политика не может быть выше и ценнее жизни человека. Просим Вас помочь миллионам украинцев, спасти их жизни и здоровье!

С глубоким уважением,

академик и первый вице-президент АЭН Украины,

доктор экономических наук, А. В. Пешко

кандидат медицинских наук