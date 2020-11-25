Аналитик назвал условия, при которых процесс мирного урегулирования на Донбассе сдвинется с места

Алексей Калиниченко Скриншот из видео

Политическая воля – это желание быть самостоятельным в выполнении обещаний, подчеркнул Алексей Калиниченко

Процесс мирного урегулирования на Донбассе сдвинется с места только при выполнении двух условий – отказа от внешнего управления Украиной и появления у украинского руководства политической воли урегулировать этот процесс.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил общественный деятель, политический аналитик Алексей Калиниченко.

Гость ток-шоу назвал, что нужно сделать для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Процесс мирного урегулирования на Донбассе тронется с места только лишь при исполнении двух условий. Первое условие - это отказ от внешнего управления Украины, в частности, украинской стороны, официального Киева и представителей так называемой Трехсторонней группы со стороны Украины, и появления в украинской власти политической воли для того, чтобы урегулировать этот процесс. Политическая воля - это как раз желание быть самостоятельным в выполнении тех обещаний, которые ты даешь как представителям "нормандской четверки", как той стороне, которая у нас называется "сепаратистами" и так далее, также и украинскому народу", – сказал Алексей Калиниченко.

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Как сообщали, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отметил, что в Украине правоохранители расследуют участие 250 иностранных граждан в вооруженном конфликте на Донбассе.

Добавим, недавно глава так называемого МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что на Донбассе в течение нескольких недель могут открыть КПВВ "Счастье" и "Золотое". Этот вопрос представители ОРЛО планируют согласовать с украинской стороной во время встречи ТКГ.