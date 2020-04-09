Амнистия из-за коронавируса может вызвать в обществе очень серьезное напряжение, – Богдан Гиганов

Телеканал ZIK

"Не делается ли это с целью какой-то провокации?"

Амнистия осужденных в связи с угрозой распостранения коронавируса может вызвать в обществе очень серьезное напряжение.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK во время включения заявил депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов.

Депутат прокомментировал инициативу об амнистии для осужденных в связи с угрозом распространения коронавируса.

"Надо понимать, что сегодня у власти нет абсолютно никакого плана в реализации противодействия и правильной отработки противокоронавирусных мероприятий. То, что сейчас происходит, это решения сиюминутных каких-то вопросов, которые возникают с самого утра. Они решают проблемы по мере их поступления. И то, что Малюська предпринимает сегодня такие действия, это наоборот в условиях тотальной нищеты создаст возможности и условия для грабежей. Мы понимаем, что люди, которые сегодня выйдут из СИЗО, они, мягко говоря, находятся немножко в другой категории, и мирное население, которое и без того осталось без работы, просто за гранью нищеты и думает, как выжить. И когда мы им еще поселим соседей таких, мягко говоря, не самых благополучных, это создаст в обществе очень серьезное напряжение. Мне кажется, не делается ли это с целью какой-то провокации?" – заявил Богдан Гиганов.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что, учитывая коронавирус, поддерживает идею освобождения осужденных, но не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве.

Ранее стало известно, что прокуратура Киева разработала план противодействия коронавирусу в киевском СИЗО.