Амнистия и переходный период на Донбассе: Резников рассказал, когда в ВРУ презентуют проект закона

Алексей Резников Фото из открытых источников

Прогнозируется, что это может произойти в конце зимы-начале весны следующего года

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что проект закона о переходном периоде и амнистии в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей будет создан не позднее первого квартала 2021 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Надеюсь, что проект закона о переходном периоде и, в том числе, элементы амнистии мы попытаемся представить в парламенте не позже первого квартала следующего года", - сказал Резников.

Напомним, ранее вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что односторонний выход Украины из Минских соглашений является "самоубийством".

Также во время послания к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно бояться амнистии на Донбассе, поскольку она не будет касаться всех.