АМКУ несколько лет не может навести порядок на табачном рынке, - "слуга народа" Холодов

Андрей Холодов из открытых источников

Комитет ВРУ проголосовал за исключение из текста законопроекта №1049 поправки №8 о законодательной фиксации маржи оптового дистрибьютора на табачном рынке

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал предложения президента Украины Владимира Зеленского по законопроекту №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом сообщил народный депутат, заместитель главы профильного Комитета Рады Андрей Холодов в Facebook.

Как отмечается, комитет проголосовал за исключение из текста законопроекта поправки №8 народного депутата Украины Александра Дубинского.

Поправка касалась законодательной фиксации маржи оптового дистрибьютора на табачном рынке.

"Вчера комитет поддержал исключение поправки №8 из законопроекта 1049. Дальше вопрос будет вынесен в сессионный зал", - написал Холодов.

По его словам, восьмая поправка была для того, чтобы навести порядок на рынке табака и устранить картельный сговор, который был зафиксирован Антимонопольным комитетом 10 октября 2019 года.

Как известно, 7 ноября 2019 года президент встречался с производителями сигарет, и они дали ему обещание, что они сами устранят сговор на рынке табака, без вмешательства Верховной Рады. В ответ президент сказал, что ветирует законопроект №1049.

12 ноября 2019 года табачники получили рекомендации от Антимонопольного комитета, где все договоренности с президентом были документально зафиксированы.

В феврале этого года президент все же ветировал законопроект №1049, а табачные компании не выполнили рекомендаций АМКУ.

"С точки зрения политики неправильно давать кому-то возможность не выполнять обещания, данные президенту. С точки зрения экономической и правовой Антимонопольный комитет должен был в январе 2020 года зафиксировать факт невыполнения рекомендаций и наложить на табачников штраф в сумме 10% от прошлогоднего оборота. Для этого есть все основания. Штраф мог бы достигать 8 млрд грн", - добавил Холодов.

Политик отметил, что единственным, кто может повлиять на рынок табака в Украине, является Антимонопольный комитет.

"К сожалению, после вето президента Рада пока лишена рычагов влияния на табачный картель. Единственный, кто теперь может заставить их выполнять закон - это Антимонопольный комитет, но АМКУ не способен навести порядок на табачном рынке. Это уже пятые по счету рекомендации АМКУ, которые табачный рынок не выполняет", - резюмировал Холодов.