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Американский эсминец USS Porter вошел в Черное море

USS Porter Фото из открытых источников

Эсминец USS Porter стал третьим американским кораблем, который вошел в Черное море в последние дни

Эсминец Военно-морских сил США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря. Эсминец вместе с союзниками и партнерами будет участвовать в проведении операций по обеспечению безопасности в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Как отметили в Альянсе, эсминец USS Porter стал третьим американским кораблем, который вошел в Черное море в последние дни.

Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Новости по теме: Эсминец США Donald Cook направляется в Черное море

Ранее сообщалось, что эсминец Соединенных Штатов USS Porter направляется в воды Черного моря

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