Александровскую больницу "заминировал" помощник нардепа Тищенко, - Мосийчук

Игорь Мосийчук

По словам политика, его следует немедленно задержать за покушение на убийство людей

Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что человеком, который "заминировал" Александровскую больницу, является помощник народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Мои источники в Национальной полиции подтверждают информацию Владимира Бойко, что установлено душевного пи***аса, "телефонного террориста", который "заминировал" Александровскую больницу. Им оказался помощник народного депутата от "Слуги Народа" Николая Тищенко - Дмитрий Иванович Богдан 1988 г/р", - отметил Мосийчук.

По мнению бывшего нардепа, причастного к заминированию нужно немедленно задержать и вручить ему подозрение о покушении на убийство людей.

"А "Коле Оболонскому" глубоко задуматься, нужен ли ему депутатский мандат?!", - добавил Мосийчук.

Напомним, 9 апреля в Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где принимают больных COVID-19. Как выяснилось, информация о заминировании медицинского учреждения не подтвердилась.

Из-за этого мэр Киева Виталий Кличко обратился к СБУ, заявив, что такие вещи не должны оставаться безнаказанными.