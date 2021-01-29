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Александр Скичко возглавил Черкасскую облгосадминистрацию

Александр Скичко и Владимир Зеленский Офис президента

Президент лично встретился с нардепом и вручил ему удостоверение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей – все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", – отметил глава государства.

Справка:

Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах.

В 2013 году окончил Государственное высшее учебное заведение Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "Международная экономика" (магистр по международной экономике).

Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

В 2017 году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии "Золотая юла" и одним из главных ведущих конкурса Евровидение.

В 2019-м прошел в Верховную Раду ІХ созыва по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.

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Напомним, кандидатура Александра Скичко была согласована правительством на должность руководителя Черкасской ОГА еще 20 января, однако окончательное решение было за президентом.

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