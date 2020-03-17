Александр Дубинский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео

Александр Дубинский из открытых источников

Парламентарий ответил на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK транслировалась программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко был народный депутат от фракции "Слуга народа" – Александр Дубинский.

Темы:

Встреча Президента с крупным бизнесом - помогут состоятельные предприниматели украинцам во время карантина?

Остановка транспорта международного и межобластного сообщения - с какими еще сложностями могут столкнуться украинцы?

Подтверждено два случая коронавирус в Киеве - что делать, чтобы сдержать распространение болезни?

Об этом и другом гость программы – народный депутат от фракции "Слуга народа" – Александр Дубинский.

Полное видео трансляции можно посмотреть тут:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.