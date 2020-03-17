Александр Дубинский в программе "HARD с Влащенко", – полное видео
Парламентарий ответил на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK транслировалась программа "HARD с Влащенко".
Гостем у Наташи Влащенко был народный депутат от фракции "Слуга народа" – Александр Дубинский.
Темы:
- Встреча Президента с крупным бизнесом - помогут состоятельные предприниматели украинцам во время карантина?
- Остановка транспорта международного и межобластного сообщения - с какими еще сложностями могут столкнуться украинцы?
- Подтверждено два случая коронавирус в Киеве - что делать, чтобы сдержать распространение болезни?
Об этом и другом гость программы – народный депутат от фракции "Слуга народа" – Александр Дубинский.
Полное видео трансляции можно посмотреть тут:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.