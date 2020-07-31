Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ провели круглый стол и обозначили главные проблемы современной молодежи

Встреча "Оппозиционной платформы - За жизнь" с молодежью Фото из открытых источников

Активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ встретились с руководителем городской партийной организации "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергеем Никитиным. Встреча прошла в формате круглого стола. Участники обсудили дискуссионные вопросы, касающиеся перспектив участия молодежи в решении вопросов развития города, обменялись мнениями, поделились рекомендациями и наработками, рассмотрели наиболее интересные решения и распространённые ошибки, которые допускают местные власти при создании систем коммуникации с молодежными организациями.

Среди основных проблем молодежи были выделены: сложности с трудоустройством, сворачивание программ льготного кредитования на покупку и строительство жилья для молодых семей и отсутствие долгосрочных займов на реализацию бизнес-проектов. Среди вопросов обсуждалось создание площадок для спортивной активности, развития в городе мини-футбола, необходимости строительства в Днепре современного автодрома.

По словам общественников, полулегальные автогонки, которые проходят на улицах города, необходимо перевести в законное русло. И строительство автодрома для стритрейсеров – скорее необходимая мера, которая повысит уровень безопасности на дорогах города. Представители малого бизнеса подняли вопрос о состоянии городских парков, которые сегодня находятся в плачевном состоянии.

Руководитель Днепровской организации Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Дмитрий Музыка подчеркнул, что для поддержки молодежи важны не только трудоустройство молодых специалистов и льготное кредитование, но и развитие проектов, которые позволят молодым людям интегрироваться в процессы, идущие в городе, на самостоятельной основе.

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В заключение, Сергей Никитин акцентировал внимание на том, что большинство вопросов, озвученных на встрече, можно и нужно решать на городском уровне.

"Благодаря процессам децентрализации, бюджет нашего города увеличился с четырех до четырнадцати миллиардов. Это деньги города, это деньги горожан. И мы считаем, что днепряне сами вправе решать, что для города важнее – очередная пафосная аллея или современный стадион. Именно с этой целью "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициировала "Днепровский референдум". Я и наша команда уверены, что без активности молодежи развитие города невозможно. С вашей помощью, в городском совете, мы будем поддерживать и реализовывать молодежные инициативы, а не чьи-то коммерческие проекты", - заверил депутат.

Встреча "Оппозиционной платформы - За жизнь" с молодежью Фото из открытых источников

"Наша организация была создана, в частности, для того, чтобы молодые люди принимали участие в процессе развития государства. Ведь именно им жить и развиваться в этой стране. На фоне абсолютно безграмотных назначений чиновников, в разных регионах - сейчас как никогда нужно объединяться и работать на благо украинцев. Среди наших активистов есть совершенно разные люди. Это студенты и преподаватели, юристы и экономисты, водители, менеджеры, продавцы. У каждого из них есть чему поучиться. И, думаю, совместными усилиями, мы сможем отстроить заново нашу страну" – отметил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артём Марчевский.

Напомним, недавно активисты Молодежного Крыла, совместно с депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь" организовали празднование Дня Молодёжи в разных городах Украины. Отмечается, что из-за карантинных ограничений не удалось реализовать все запланированные мероприятия, однако часть из тех, что были организованы на свежем воздухе, прошли успешно.