Активисты молодежного крыла ОПЗЖ приняли участие в благотворительной акции Оксаны Марченко и Виктора Медведчука

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

К празднику Воскресения Христова за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука были закуплены 10 тысяч продуктовых наборов.

Логистику взяли на себя активисты молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь". Молодые люди доставят часть подарков нуждающимся в разные области Украины.

"Мы, как молодежное крыло партии ОПЗЖ, вызвались, забрали на себя доставку этих пасхальных продуктовых наборов по Киеву и Киевской области. Нам выделили 2 тысячи штук. Это все будет доставляться адресно, непосредственно из рук в руки. У нас достаточно большое количество волонтеров. Мы постараемся до Пасхи справиться", - рассказал Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла партии ОПЗЖ.

Продовольственные наборы позволят десяткам тысяч украинцев накрыть пасхальный стол. Адресованы они пожилым и одиноким украинцам, людям с инвалидностью Киева, Киевской, Закарпатской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и других областей.

"Сейчас идет Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими – каждый решает сам. Наша семья выбирает добро", - добавляет Оксана Марченко.

Руководитель киевской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Александр Замула уверен: в непростое время пандемии людям особенно нужна поддержка.

"В этом году, в связи с карантином, украинцы будут вынуждены отпраздновать Пасху в новом формате. Людям запретили посещать храмы, но праздник никто не отменял. И благодаря устоям Виктора Медведчука и Оксаны Марченко люди смогут встретить светлый праздник в хорошем настроении за вкусным пасхальным столом", - говорит он.