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Акция под ОП была не за Шария, а против регулярных нападений на журналистов и отсутствия ответственности за это, – Анатолий Шарий

Анатолий Шарий

 112.ua

Для того, чтобы собраться, понадобился только один будний день, говорит блогер

Сегодняшняя акция под Офисом президента была не за Шария, а против того, что на людей регулярно нападают и не несут за это никакой ответственности.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер Анатолий Шарий.

"Ребята, на самом деле сегодняшняя акция была не за Шария. Там пишут - "за пророссийского блогера". Я читаю этих умалишенных. Какой-то Смолий пишет там, любитель "Прямого" канала. Он пишет, что с пророссийскими лозунгами, промосковской повесткой и так далее, то есть чушь настоящую, бред вообще. Эта акция была просто против того, что на людей регулярно нападают и не несут никакой ответственности. И это происходило три дня подряд", – заявил блогер.

Анатолий Шарий добавил, что для того, чтобы собрать сегодняшнюю многолюдную акцию, понадобился один будний день.

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Напомним, 17 июня возле здания Офиса президента на улице Банковой состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ.

Как сообщалось, на днях под зданием Шевченковского суда, где избирали меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, неизвестные препятствовали журналистам телеканала ZIK осуществлять свою деятельность.

В связи с этим в своем заявлении партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти обеспечить безопасность журналистов, защитить их от нападений радикалов и самоуправства полиции. 

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программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Акции в защиту журналистов в Киеве. Программа правительства. Минские соглашения | Ток-шоу
Александр Дубинский | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Митинг в защиту журналистов под ОП. Продление карантина. ВНО не для всех | Детали дня | 17.06.20