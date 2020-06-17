Акция под ОП была не за Шария, а против регулярных нападений на журналистов и отсутствия ответственности за это, – Анатолий Шарий

Анатолий Шарий 112.ua

Для того, чтобы собраться, понадобился только один будний день, говорит блогер

Сегодняшняя акция под Офисом президента была не за Шария, а против того, что на людей регулярно нападают и не несут за это никакой ответственности.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил блогер Анатолий Шарий.

"Ребята, на самом деле сегодняшняя акция была не за Шария. Там пишут - "за пророссийского блогера". Я читаю этих умалишенных. Какой-то Смолий пишет там, любитель "Прямого" канала. Он пишет, что с пророссийскими лозунгами, промосковской повесткой и так далее, то есть чушь настоящую, бред вообще. Эта акция была просто против того, что на людей регулярно нападают и не несут никакой ответственности. И это происходило три дня подряд", – заявил блогер.

Анатолий Шарий добавил, что для того, чтобы собрать сегодняшнюю многолюдную акцию, понадобился один будний день.

Напомним, 17 июня возле здания Офиса президента на улице Банковой состоялась мирная акция протеста против нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ.

Как сообщалось, на днях под зданием Шевченковского суда, где избирали меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, неизвестные препятствовали журналистам телеканала ZIK осуществлять свою деятельность.

В связи с этим в своем заявлении партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти обеспечить безопасность журналистов, защитить их от нападений радикалов и самоуправства полиции.