Акции в поддержку Стерненко кто-то ведет и финансирует, – Крюкова

Журналистка Светлана Крюкова Скриншот видео

Ни одно такое мероприятие не проходит бесплатно, говорит журналистка

Учитывая организацию и драматургию вчерашнего митинга возле суда, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко, этим кто-то занимается, акции ведут и финансируют.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Журналистка обратила внимание на то, что сегодня возле Шевченковского районного суда уже не было такого количества участников акции в поддержку Сергея Стерненко, как накануне.

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"Судя по картинке, которая состоялась вчера, было понятно по организации, по драматургии, что этим мероприятием кто-то занимается, его ведут, его финансируют. Я сужу и по количеству... Вы же понимаете, что анатомия процесса всегда очень разная. Есть люди, которые действительно поддерживают Стерненко, его друзья, какое-то ближайшее окружение, а есть люди, которые выполняют роль активной массовки, то есть создают то самое шоу или врываются в конфликт, осознавая последствия, и делают это не просто так. Эти люди стоят денег, они никогда не работают бесплатно, потому что у нас ни одно подобное мероприятие не проходит бесплатно. Люди бесплатно ходят на митинги плюс-минус так, как сегодня мы это увидели около суда. Я вам хочу сказать, что с частотой судебных заседаний количество массовки будет меньше, если кто-то не будет системно поддерживать это движение", – заявила Светлана Крюкова.

Напомним, 15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста по месту прописки.

Добавим, у стен Шевченковского районного суда Киева, где рассматривали дело Сергея Стерненко, активисты препятствовали журналистам телеканала ZIK осуществлять профессиональную деятельность. У суда возникли столкновения, в результате которых правоохранители задержали пятерых человек.

А на следующий день, 16 июня, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и сменил место пребывания под домашним арестом для активиста Сергея Стерненко – вместо военной части в Одессе на место фактического проживания в столице.