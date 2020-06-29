Академия экономических наук Украины призвала Зеленского ответить на письмо Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Первый Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента Владимира Зеленского ответить на письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Текст обращения Общественной организации "Академия экономических наук Украины" оказался в распоряжении ИА ZIK.

"Обращение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука В.В., адресованное вам от 16.06.2020 года, вызвало большой резонанс в украинском обществе, как среди людей рабочих профессий, так и интеллигенции. 75% избирателей голосовали на выборах за вас в надежде, что вы остановите братоубийственную войну на Востоке Украины и возвратите неподконтрольные территории Донбасса в состав Украины мирным путем - без насилия и применения оружия. Это именно тот самый вызов, на который не смог пойти ваш предшественник, господин Порошенко П.А., которого тоже избрали с надеждой на немедленное мирное разрешение вооруженного конфликта на Донбассе. Однако, по сегодняшний день в Донецких и Луганских областях продолжают гибнуть и получать ранения как военные, так и мирные люди. Эта война забирает почти 20% бюджета Украины и не дает возможности для экономического и социального роста нашего государства. Это первая ключевая проблема Украины", - отмечается в нем.

В связи с этим Анатолий Пешко просит главу государства поддержать инициативу народного депутата Виктора Медведчука с целью установления мира на Донбассе путем реализации Минских соглашений №2.

Также Академия экономических наук Украины призывает президента прислушаться к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "не выполнять деструктивные установки представителей МВФ, Мирового банка и других прозападных структур", которые касаются повышения жилищно-коммунальных тарифов для населения.

Кроме того, Анатолий Пешко призывает Зеленского взять во внимание советы народного депутата Виктора Медведчука и в вопросе прекращения принудительной украинизации, которая негативно сказывается на общей атмосфере психо-эмоционального состояния всего украинского общества.

При этом отмечается, что изложенное обращение Академии экономических наук Украины к президенту поддерживают также ОО "Промышленный - аграрный совет Украины "Общество", ОО "Защитим народ и земли Украины", и др.

Фото из открытых источников

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Виктор Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.