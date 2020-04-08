Адвокаты Порошенко назвали новое дело от Венедиктовой юридическим абсурдом

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

По мнению адвокатов Порошенко, Венедиктова стала генпрокурором для того, чтобы интенсифицировать преследования пятого президента

Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко считают открытие новых дел против их подзащитного продолжением преследований, а открытия дел за издание президентом указов назвали юридическим трэшем и абсурдом. Об этом заявили адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань во время общения с журналистами.

"Конкретно это решение – это попытка обратить в новую обертку ситуацию, которая развивалась накануне отставки прокурора Рябошапки... Были опубликованы проекты подозрений, которые Венедиктова пыталась убедить Рябошапку подписать. Рябошапка отказался. В одном из своих интервью он называл это "юридическим трэшем". Я могу с ним согласиться, это действительно юридический трэш - попытка переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий президента по назначению судей - это трэш", - отметила защита Порошенко.

Кроме того, в новом деле против Петра Порошенко правового содержания нет. Адвокат заявил, что эти попытки дискредитируют Верховный суд и всех судей внутри страны и на международном уровне.

Новиков также подчеркнул, что для Венедиктовой в этой истории есть "личный сюжет". Он напомнил, что в свое время она не прошла конкурс на должность судьи Верховного суда, а теперь открывает дело в отношении тех, кто этот конкурс прошел.

Адвокат Головань добавил, что Венедиктова стала генпрокурором именно для того, чтобы интенсифицировать преследования пятого президента.

"Регистрация производств в отношении издания президентом указов, то есть по реализации президентом конституционных полномочий - это "абсолютный юридический абсурд", - добавил он.

Игорь Головань также отметил, что дело было заведено в том числе по ст. 364 (Злоупотребление властью), эта статья подследственных только НАБУ, но расследования отдано в ГБР, которым ранее руководила Венедиктова.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных неправомерных действий бывшего президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда Украины.

Ранее сообщалось, что Ирина Венедиктова заявила, что назначение на должность генерального прокурора не мало дополнительного условия в виде "посадки" п’пятого президента Украины Петра Порошенко.