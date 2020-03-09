Адвокаты Гиркина и других фигурантов могут затянуть рассмотрение дела о MH17

Они отказались от участия, однако, если передумают, то их адвокатам потребуется время для ознакомления материалов

Представители так называемой "ДНР", которых обвиняют в причастности к сбития авиалайнера MH17 российским ракетным комплексом "Бук", могут затянуть судебное разбирательство если направят в Нидерланды своих адвокатов, передает "Европейская правда" со ссылкой на руководительницу обвинения, прокурорку Дигну ван Буцелар.

По ее словам трое обвиняемых, которые не представлены в процессе – россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко – сохраняют право уведомить суд о своем участии, личное или с помощью адвокатов.

Также она напомнила, что сейчас, по нормам нидерландского законодательства, эти трое подозреваемых считаются такими, что отказались от защиты, поэтому суд проходит без учета их позиции. Если они передумают, то это будет означать, что их адвокатам потребуется время для изучения дела, объем которой исчисляется в тысячах страниц

"Всегда возможно пересмотреть решение о своем отсутствии в процессе. Сможет ли это задержать рассмотрение дела – так, наверное, задержит", - сказала она.

Кроме этого, в процессе может возникнуть потребность перевода документов на русском языке.

"Я уверена, что часть файла (то есть собранных материалов) будет переведена. Какая именно часть - будет решено судом завтра", - сообщила Буцелар.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов катастрофы MH17 руководил штурмом воинской части в Крыму.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол".

Ранее судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в делу о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый, которого будут представлять два адвоката. Им оказался подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов, которого защищают в суде адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.