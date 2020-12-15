Администрация Байдена может отклонить кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине, - Волкер

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины предполагает, что на эту должность будет номинирован очень квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы

"Я предполагаю, подчеркиваю, это мое предположение – что администрация Байдена назначит кого-то другого на должность посла в Украине после того, как зайдет в офис в январе", - подчеркнул бывший высокопоставленный чиновник администрации США.

Также он отметил, что этот процесс может занять несколько месяцев.

"И я думаю, что на эту должность будет номинирован очень квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы", - сказал Волкер.

Кроме того, он сообщил, что в новой администрации, скорее всего, не будет вводиться должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую долгое время занимал сам Волкер. Эти обязанности, по его словам, могут быть возложены на одного из высокопоставленных чиновников администрации президента.

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Напомним, в сентябре Комитет по иностранным делам Сената США согласовал кандидатуру Кита Дейтона на должность посла США в Украине, однако, его назначение еще должен был утвердить полный состав верхней палаты Конгресса.