Абсолютный хаос в Одесском облсовете: Какое право говорить о демократическом выборе имеет власть после нападения на нардепов? - Плачкова

Народный депутат Татьяна Плачкова Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат подчеркнула необходимость отстаивать права жителей Одесской области, которые сделали свой выбор

Депутатов партии "За майбутнє", которая получила 10 мандатов, сегодня фактически не впустили в сессионный зал Одесского областного совета. В то же время глава областной ТИК пытается провести сессию без кворума и без регистрации. Это абсолютный хаос и беззаконие.

Об этом во время брифинга в Одессе, который транслировали в эфире на телеканале ZIK, заявила народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Народный депутат прокомментировала события в Одесском областном совете, где сегодня, напомним, представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партии "За майбутнє" блокировали открытие сессии Одесского облсовета из-за саботажа ТИК и где произошли столкновения. Татьяна Плачкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, поинтересовавшись, если в Украине таким образом назначают председателей областных советов, то о какой их легитимности может идти речь?

"Когда вы заставляете (не вы лично, а тот, кто от вас это делает, кто-то же это делает?) силовым путем захватывать президиум, выводить людей, нападать на народных депутатов, как вы после этого имеете право говорить о демократическом выборе? Сегодня мы здесь отстаиваем именно права жителей Одесской области, которые сделали свой выбор. Первой партией была партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", второй, третьей и, в том числе партия "За майбутнє", получившая 10 мандатов, которые сегодня фактически не пустили в сессионный зал. Вместо того чтобы собраться на комиссии и, действительно, собрать кворум и привести всех депутатов к присяге, глава областной комиссии занимается тем, что он пытается провести сессию без кворума, пытается провести сессию без регистрации. Здесь абсолютный хаос и беззаконие!" - подчеркнула Татьяна Плачкова.

Народный депутат обратилась к членам Центральной избирательной комиссии с призывом обратить внимание на деятельность Одесской областной ТИК и ее председателя, ведь вместо того, чтобы зарегистрировать депутатов, сессию облсовета пытаются провести силовым путем.

Как сообщали, во время столкновений в Одесском областном совете пострадала народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова. У нее подозрение на перелом руки.

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