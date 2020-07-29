"А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь": Виктор Медведчук о ротациях в ТКГ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

После решения Леонида Кучмы о том, что он покидает Трехстороннюю контактную группу, Президент Зеленский начал называть вероятных претендентов на пост представителя Украины в ТКГ. Однако для мирного урегулирования важна не фамилия, а именно и исключительно политическая воля Президента Украины, готовность выполнять Минские соглашения, а не искать пути для того, чтобы уклониться от их выполнения, рассуждать о планах А и Б, требовать "расшифровать" пункты Минских соглашений, что иначе как абсурдным и примитивным назвать нельзя.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, передает пресс-служба политсилы.

По мнению политика, ни у Зеленского, ни у его команды нет политической воли для реализации Минских соглашений. И пока эта воля не появится, никаких результатов от любого назначения не будет.

"Рассуждения по поводу того, кого назначить в Трехстороннюю контактную группу, нужны исключительно для пиара по имитации бурной деятельности, направленной на демонстрацию попыток добиться мира, а не на реальное его достижение. И слушая слова Президента о том, кто возглавит украинскую делегацию, невольно вспоминаешь мораль басни Ивана Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Пока у власти в Украине Зеленский и его команда, Донбасс не вернется в Украину, а Украина не вернется на Донбасс. И это уже очевидный факт", - добавил Медведчук.