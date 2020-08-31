$50 млн на местные выборы: Самые дорогие кампании - в Киеве, Львове, Днепре, Харькове и Одессе, - Чаплыга

Михаил Чаплыга ru-rating

Однако из-за катастрофически низких рейтингов "Слуга народа" не будет вкладывать средства, убежден политический эксперт

В Киеве средняя стоимость избирательной кампании, чтобы она была победной, составляет примерно 50 миллионов долларов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

Эксперт назвал города, где кандидаты во время избирательной кампании к местным выборам будут тратить больше всего средств.

"Киев, конечно. В Киеве средняя стоимость кампании, чтобы она была победной, это примерно 50 миллионов долларов, плюс-минус. Львов я бы отнес. Раньше я бы отнес такие крупные города, как Харьков, Днепр и Одессу, однако сейчас нет смысла об этом говорить, потому что эти три города фактически уже отданы на откуп так же, как и Киев, дейсвующим, я так понимаю, мэрам. И здесь "Слуга народа", понимая просто катастрофически низкие рейтинги, не будет вкладываться. Да и другие кандидаты, если и будут вкладываться, то исключительно в проведение своих списков, а не в игру в мэров. Я думаю, что основные средства пойдут, наверное, на ОТГ, потому что речь будет идти о владении землей, и на местных выборах больше борьбы будет именно за власть над землей. Поэтому я бы уделил меньше внимания крупным городам, а больше уделил внимания ОТГ и деньгам, которые вкладываются на ОТГ. Возможно, их больше, но в сумме денег также там будет вложено больше, чем в крупных городах", – сказал Михаил Чаплыга.

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Как сообщали, избирательная кампания к местным выборам, которые должны состояться 25 октября, начнется 5 сентября.

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