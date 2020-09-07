41 день на Донбассе не было жертв и продолжалось перемирие, но за это время не было никаких политических решений, - Скаршевский

Виктор Скаршевский Скриншот видео

Инциденты часто обостряются перед политическими встречами, отметил эксперт

41 день на востоке Украины не было жертв и продолжалось перемирие, но за это время не было принято никаких политических решений.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость студии отметил, что дипломатический путь – единственный способ решения конфликта на Донбассе.

"Возможно ли решить это дипломатически? Очевидно, что да, и это единственный путь, который может быть, и решение этого конфликта. И то, что 41 день не было жертв, было перемирие - это максимум, максимальный строк за всю историю конфликта, что мы наблюдали. Другой вопрос, что за это время не было никаких решений по "нормандской четверке", по политической части", – сказал Виктор Скаршевский.

Эксперт убежден, что перемирие, несмотря на срыв, будет продолжаться и в дальнейшем.

"Как показывает практика, все эти инциденты очень часто обостряются перед какими-то политическими встречами, в том числе "нормандской четверки", если посмотреть немножко назад. Возможно, с этим тоже как-то связано", - заметил Виктор Скаршевский.

Как сообщалось, 6 сентября впервые за время перемирия на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции. В результате обстрела был ранен один боец ВСУ, разбиравший поврежденный пожаром блиндаж.

После этого НВФ на Донбассе второй раз за сутки открыли огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный.

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на востоке Украины.