400 больных коронавирусом: Зеленский прокомментировал неожиданную статистику

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства подчеркнул, что COVID-19 в Украине распространяется не так быстро, как в других странах Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация о 400 больных коронавирусом в Украине – ошибочна. Видео с обращением главы государства к гражданам было опубликовано на странице ОП.

"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки относительно него. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь", - подчеркнул Зеленский.

После чего президент призвал граждан Украины не вестись на провокации, а доверять только официальным источникам информации, в частности, страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента.

Напомним, недавно Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого тест на коронавирус показал положительный результат. По словам главы государства, коллеги нардепа "кнопкодавили".