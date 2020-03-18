live
Новости » Политика Читати новину українською

400 больных коронавирусом: Зеленский прокомментировал неожиданную статистику

Владимир Зеленский 

 Офис президента

Глава государства подчеркнул, что COVID-19 в Украине распространяется не так быстро, как в других странах Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация о 400 больных коронавирусом в Украине – ошибочна. Видео с обращением главы государства к гражданам было опубликовано на странице ОП

"Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки относительно него. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь", - подчеркнул Зеленский. 

После чего президент призвал граждан Украины не вестись на провокации, а доверять только официальным источникам информации, в частности, страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса Президента.

Напомним, недавно Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого тест на коронавирус показал положительный результат. По словам главы государства, коллеги нардепа "кнопкодавили". 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Полиция просит граждан использовать только официальные сообщения органов власти В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса В Киеве недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких, – врач В "Слуге народа" заявили о вероятности введения в Украине чрезвычайного положения
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020
Чрезвычайное положение в Киевской области. Транспортный коллапс в столице | Ток-шоу
Чрезвычайная ситуация: Падение экономики, курс валют | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу