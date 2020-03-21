20 000 масок, тесты на коронавирус и другие медицинские средства, оборудование и препараты прибыли на Закарпатье

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

На Закарпатье прибыла первая партия медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом – это часть программы помощи от председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Все это было приобретено на их личные средства, сообщается на официальном сайте партии.

Решение об оказании помощи закарпатцам было принято на совещании с партийным активом Закарпатской области, в котором приняли участие председатель Закарпатской организации партии Иван Чубирко, его заместитель Мирослав Щербей и представители актива области.

Как отметил Виктор Медведчук, жители Закарпатья подвергаются большой опасности из-за частых поездок в страны ЕС, а потому оперативно обеспечить их средствами защиты, профилактики и лечения COVID-19 крайне важно для национальной безопасности Украины.

Среди средств защиты, профилактики и лечения – 20 000 медицинских масок с резиновыми петлями. Их жителям Закарпатской области во всех районах раздадут активисты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" начиная с сегодняшнего дня.

Средства защиты и оборудование будут распределены среди медицинских учреждений области:

– Благотворительный фонд Оксаны Марченко заключил контракт и оплатил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких производства Франции. Два аппарата будут поставлены в Закарпатскую область. Один из них поступит в Воловецкую центральную районную больницу, а второй предназначен для Мукачевской центральной районной больницы.

– 350 экспресс-тестов BIOEASY для выявления коронавируса (2019-nCoV).

– 38 000 защитных осмотровых перчаток.

– 600 комплектов медицинских комбинезонов нескольких видов.

– 90 комплектов одежды для использования докторами-инфекционистами.

– электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов "БИОМЕД" ВМ800D, аппаратура, использующаяся при реанимационных процедурах, в отделениях интенсивной терапии и при проведении операций.

– 30 штативов для капельниц.

– 500 литров средства для дезинфекции рук, кожи и медицинского оборудования.

Напомним, представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" оказывают помощь для борьбы с пандемией коронавируса украинцам и медицинским учреждениям по всей стране.