15 млрд госденег для Жеваго: Как судьи помогают беглому бизнесмену избежать банкротства "Росавы"

Константин Жеваго

Бизнесмен Константин Жеваго, который скрывается от украинского правосудия в Лондоне, с помощью судебных решений пытается заморозить процедуру банкротства завода "Росава", в результате чего Украина несет убытки. На это указывает ряд действий судебных инстанций, к которым могут быть причастны доверительные лица беглого олигарха, передает РБК-Украина.

Говоря о доверительных лицах бизнесмена, речь, в первую очередь, идет о троих судьях Северного апелляционного хозяйственного суда – С. Сотникове, О. Отсапенко и Е. Коптытовой. Ведь именно эти судьи 7 апреля 2020 года удовлетворили иск ООО "Премиори", требующей провести экспертизу стоимости имущества банкрота. Согласно закону, последнее входит в полномочия ликвидатора.

Стоит отметить, что ЧАО "Росава" было признано банкротом 8 января 2019 года. Хозяйственный суд Киевской области назначил ликвидатором Светлану Демину. Впрочем, после решения Сотникова, Отсапенко и Коптытовой процедура банкротства завода была прекращена.

Примечательно, что "Премиори" является одним из кредиторов "Росавы". Еще 21 января Хозяйственный суд Киевской области признал действенными требования долга фирмы к заводу на сумму более 290 млн грн. Эксперты указывают, что январское решения суда было положительным несмотря на то, что требования были заявлены позже установленного законом срока. Как ранее писала Liga.net, судебные инстанции вводили мораторий на погашение долгов частным компаниям.

Из-за решения Северного суда от 7 апреля государство Украина в лице Национального банка, а также кредиторы завода-должника лишены возможности взыскать долги. "Укринформ" сообщало, что речь идет о порядка 20 млрд гривен долга. Из них – около 15 млрд завод должен банку "Финансы и Кредит", находящемуся, как пишет "Финансовый клуб", под ликвидацией.

Стоит отметить, что несмотря на процедуру банкротства "Росава" продолжает выпускать продукцию, а также получать прибыль. В этом ему помогает компания "Премиори", которая является контрагентом по доставке сырья и работает с заводом по давальческой схеме договора.

Стоит также обратить внимание, что "Премиори" и "Росава" зарегистрированы по одному адресу. Сервис YouControl подтверждает полное совпадение.

ООО "Премиори":

РБК-Украина

ЧАО "Росава":

РБК-Украина

В 2017 году "Премиори" увеличило чистую прибыль на 85,8% – до 98,47 млн грн при росте выручки на 17,8% – до 3,23 млрд грн. За 9 месяцев этого года "Премиори" получило 142,49 млн грн чистой прибыли при чистом доходе 2,22 млрд грн.

В декабре 2018 года генеральный директор "Росавы" Александр Далиба в комментарии журналистам говорил, что банкротство – это "часть реструктуризации завода, переход на новые более эффективные рельсы". Впрочем, сегодня складывается впечатление, что речь идет не о построении эффективных бизнес-процессов, а о мошеннической схеме с целью избежать долговой нагрузки при этом не теряя прибыль.

В частности, к делу имеют отношение несколько известных лиц. Так, представителем "Премиори" в судебных инстанциях является адвокат Татьяна Езерова, супруга Альберта Езерова – судьи Верховного суда Украины. Ранее госпожа Езерова успешно трудилась в адвокатском объединении "Шевердин и партнеры". Стоит отметить, что последнее входит в юридическую группу LCF, руководящим партнером которой является Анна Огренчук и ее муж Андрей Довбенко. Последнего долгое время считали влиятельной фигурой в Минюсте, благодаря широким связям во времена президентства Виктора Януковича, а потом и Петра Порошенко. Также Довбенко считают близким к окружению беглого бизнесмена.

Напомним, миллиардер Константин Жеваго является крупным собственником промышленных предприятий, а также финансовых учреждений. В частности, банка "Финансы и Кредит". Среди его активов – завод "Росава". Государственное бюро расследований объявило Жеваго в национальный розыск. По данным СМИ, олигарха подозревают в создании фиктивных схем, которые помогли ему вывести около 2,5 млрд грн из банка ФиК. Сегодня Жеваго скрывается от украинского правосудия за границей в Лондоне.