Земельные аукционы: 318 га предлагается во Львовской области для продажи права аренды в августе

пресс-служба Госгеокадастра во Львовской области

Специалистами главного управления Госгеокадастра во Львовской области подано объявление о проведении земельных торгов по продаже права аренды 40 земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности (за пределами населенных пунктов) в августе этого года, передает пресс-служба ведомства.

"Земельные аукционы в первую очередь направлены для помощи общинам. Все средства за аренду ежегодно поступают в местные бюджеты. Дополнительно инвесторы не только арендуют землю, но и вкладывают средства в улучшение качества этих участков, создают новые рабочие места для местного населения, часто поддерживают социальные проекты. А через это способствуют развитию инфраструктуры общин", – отмечает Андрей Кавецкий, начальник главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Земельные аукционы по продаже прав аренды земельных участков с/х назначения государственной собственности запланированы на 18, 20, 26 и 27 августа 2020 года. Общая площадь этих земельных участков – 318,4 га, стартовая цена лотов – 192,4 тыс.грн.

В целом, от начала 2020 года, продано право аренды 64-х земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности (за пределами населенных пунктов). По результатам проведенных торгов размер арендной платы составляет 1,2 млн.грн, которые будут поступать в местные бюджеты ежегодно.

Справка:

Земельные торги проводятся в соответствии с главой 21 Земельного кодекса Украины "Продажа земельных участков или прав на них на конкурентных началах".

С подробной информацией о лотах можно ознакомиться на официальном сайте Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в рубрике "Земельные аукционы".